"Cena della libertà", tensione alla protesta dei commercianti di Salerno: arriva la Polizia

Nuova protesta dei commercianti salernitani contro le nuove restrizioni disposte da Governo nazionale e Regione Campania per i locali. In scena, questa sera, nella centralissima Piazza Amendola, “la cena della libertà” con tavoli e posti a sedere allestiti dai gestori dei locali della movida e dei commercianti. Ad organizzare l’iniziativa l’Associazione Commercianti per Salerno.

La manifestazione

Nonostante l'avviso del sindaco Vincenzo Napoli sul numero dei partecipanti all’iniziativa, decine e decine di esercenti si sono ritrovati nel cuore della città. “Viva la libertà”, “Chi non ha mai avuto fame non capisce il digiuno” alcuni degli slogan recitati dai partecipanti.; diversi striscioni sotto stati affissi sotto Palazzo di Città ed uno recita: “La politica uccide più del Covid”. Qualche momento di tensione si è registrato, per motivi in corso di accertamento, tra alcuni commercianti, tanto da rendere necessario l’intervento della Polizia. Gli agenti sono intervenuti anche per la presenza di pizzette sul banchetto che, per le nuove normative anti-Covid, non si possono consumare stando uno accanto all'altro.