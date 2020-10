Abusi edilizi, via libera all'abbattimento di un manufatto a Centola

Continua l’abbattimento di opere abusive nel Cilento. E, precisamente, nel comune di Centola. I fatti risalgono al 2011 quando gli uomini del Corpo Forestale dello Stato di Pisciotta, contestarono la realizzazione di un manufatto con struttura portante in muratura e copertura in legno di circa 36 metri quadrati in località Trivento. Secondo gli inquirenti, tali opere erano state realizzate in un’area ricadente in Zona D del Piano Parco e in assenza di autorizzazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini

Ne seguì un ordine di ripristino dei luoghi che anni dopo le contestazioni, sulla base dei controlli eseguiti, non era ancora stato ottemperato. Di qui l’ordinanza firmata dal direttore del Parco, Romano Gregorio, che dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente delle opere abusive e della particella. L’Ente, quindi, procederà alla demolizione degli abusi e al ripristino dei luoghi in danno del proprietario.