Carlo Acutis sarà proclamato santo, la grande gioia in Cilento

Grande gioia in Cilento per Carlo Acutis, che sarà proclamato Santo da Papa Francesco e considerato il patrono di Internet. Il giovane milanese, morto di leucemia fulminante a soli 15 anni nel 2006, trascorreva le sue estati proprio nella provincia di Salerno, in ragione delle radici della madre, Antonia Salzano, originaria di Centola. Ogni estate, la famiglia del ragazzo tornava in Cilento. E’ stato annunciato dalla Sala Stampa vaticana, riguardo un miracolo compiuto per intercessione del beato Carlo Acutis, ora riconosciuto da papa Francesco, che ha autorizzato il Dicastero per le cause dei Santi a pubblicare il decreto Su questa base, in data da definire, Carlo sarà proclamato santo, passando dal culto locale che è proprio dello status di beato, al culto universale che caratterizza i santi canonizzati. È stata ritenuta come miracolosa la guarigione di un bambino brasiliano di sei anni, affetto da pancreas anulare, una rara anomalia congenita del pancreas, evidenziata da un esame nel 2012, che avrebbe potuto essere corretta solo con un intervento chirurgico.

La storia

Carlo frequentava il santuario di San Mauro la Bruca, dedicato all’abate Mauro, discepolo di San Benedetto a Subiaco. Il luogo rappresenta un luogo di grande spiritualità e raccoglimento. Il giovane Carlo è ricordato con affetto dagli abitanti cilentani. Fino a pochi giorni prima della sua morte, avvenuta il 12 ottobre di 18 anni fa, Carlo si trovava in Cilento. La febbre alta che lo colpì spinse la madre a chiedere aiuto a dei vicini di casa per organizzare un viaggio verso la Lombardia. Purtroppo, Carlo non tornò più in Cilento ma il suo ricordo vive nelle persone che lo hanno voluto bene.