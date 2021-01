Cede il costone roccioso: chiusa la "Spiaggia della Ficocella" a Palinuro

L'appello del sindaco Stanziola: "Abbiamo sollecitato più volte la Regione per l’erogazione di un finanziamento di 500 mila euro, già deliberato per il nostro Comune lo scorso mese di luglio"

Da ieri, a causa del crollo di una parte del costone roccioso, si è resa necessaria l’interdizione della Spiaggia della Ficocella, a Palinuro (Centola). Un vero angolo di paradiso che deve essere rimesso in sicurezza e riaperto - auspicano dal Comune - nel più breve tempo possibile.

I fondi attesi

Il sindaco Carmelo Stanziola fa sapere di aver sollecitato “più volte la Regione per l’erogazione di un finanziamento di 500 mila euro, già deliberato per il nostro Comune lo scorso mese di luglio. Speriamo di poter presto sbloccare questa situazione ed iniziare i lavori. Intanto, però, abbiamo ottenuto un finanziamento di 39mila euro dal ministero dell’Interno per la progettazione e ne abbiamo richiesto un altro di 143mila euro per la seconda parte dei lavori”.