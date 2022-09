Centola, approvata la delibera per il Piano Turistico Comunale

Il sindaco di Centola Rosario Perrone, con l’assenso della Giunta Comunale, ha accolto la richiesta della Fenailp Turismo inviata del presidente Marco Sansiviero il 24 agosto scorso deliberando il 30 agosto (Delibera 113) l’approvazione del P.T.C. (Piani Turistici Comunali) da inserire nel “ Disegno di Legge “Testo unico del Sistema Turistico Regionale “

I dettagli

Nella richiesta della Fenailp Turismo, il presidente Sansiviero aveva sottolineato l’importanza di tale strumento in concomitanza con l’imminente approvazione del disegno di legge “Testo Unico del sistema turistico regionale”, attualmente in discussione e tra le diverse proposte formulate (Osservatorio Turistico Regionale) la più importante riguarda i P.T.C. (Piani Turistici Comunali). La delibera di tale strumento consente alle Amministrazioni Comunali ad alta vocazione turistica come i paesi rivieraschi del Cilento e della Costa d’Amalfi, il rilancio di una nuova stagione fatta di pianificazione e programmazione, elementi indispensabili per governare i processi di un comparto economico tanto importante quale quello turistico.

La richiesta è stata inoltrata, oltre che al Comune di Centola anche al Presidente della Provincia , Michele Strianese, al Consigliere Provinciale con delega al Turismo, Pasquale Sorrentino ed ai Sindaci dei Comuni rivieraschi dei Cilento e della Costiera Amalfitana. Con i P.T.C. ogni comune sarà tenuto a predisporre ed approvare il proprio Piano che diventerà così lo strumento cardine di pianificazione territoriale in ambito turistico, grazie al quale l’Ente locale potrà delineare le proprie scelte strategiche, per ambiti di intervento, e definire le prospettive di sviluppo.

L’Amministrazione di Centola ha risposto per prima all’invito della Fenailp Turismo con un atto deliberativo che precede solo in ordine temporale i seguenti atti deliberativi dei Comuni rivieraschi che hanno ricevuto la richiesta da parte della Fenailp Turismo, rivolti poi all’Assessore regionale al Turismo affinché inserisca lo strumento dei P.T.C. Piani Turistici Comunali nel disegno di legge “Testo Unico del sistema turistico regionale” che dovrà essere approvato dal Consiglio Regionale della Campania.Il prossimo appuntamento , nell’agenda della Fenailp Turismo, un incontro con l’Assessore della Regione Campania alla Semplificazione Amministrativa e del Turismo Felice Casucci.