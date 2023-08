Beccato in stazione con 100 grammi di hashish, arrestato straniero

Un giovane di 23 anni, gambiano, è stato arrestato dai carabinieri di Centola perchè in possesso di 100 grammi di hashish. Il giovane, senza fissa dimora, era stato notato in stazione dai militari del nucleo operativo e radiomobile.

L'arresto

Alla vista dei militari il 23enne aveva tentato la fuga, per poi essere bloccato dalle forze dell'ordine. Per lui l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito della direttissima, il tribunale ha disposto per lui il divieto di dimora a Centola.