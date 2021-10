Covid-19 a scuola e non solo: nuovi casi a Centola e San Severino, screening anche tra chi è andato alle cure termali

Ritorna a circolare tra i banchi, purtroppo, il Coronavirus, come dimostrano i dati degli ultimi giorni. In particolare, a Centola nei giorni 26 e 27 sono stati effettuati in tutto 73 tamponi. "In questo momento sono arrivati i risultati dei 15 tamponi effettuati giorno 26 tra questi risultano 3 casi positivi. - ha fatto saper il sindaco Carmelo Stanziola - Non sono ancora pervenuti i risultati dei 58 di giorno 29. Risultano quindi 8 casi positivi a Centola,6 a Palinuro, 2 a Foria e 2 a San Severino". Stamattina, sono stati effettuati altri 22 tamponi a cittadini di Centola, Foria e Palinuro, per la maggior parte a chi ha partecipato alle cure termali a Contursi. Venerdì 29 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 verranno poi effettuati altri 36 tamponi compresi gli alunni della classe II e IV della scuola primaria di Centola capoluogo.

L'appello del sindaco

Mi vedo costretto a fare appello al senso di responsabilità di ogni cittadino a non divulgare notizie non veritiere e soprattutto a non creare allarmismi fuori luogo e senza nessuna competenza.

Mercato San Severino

Intanto, riflettori nuovamente puntati sullo scuolabus Ciorani-San Vincenzo, a Mercato San Severino. Dagli screening effettuati, sono risultati 2 positivi tra i bambini che viaggiavano sulla navetta: quarantena, dunque, nei confronti di 48 alunni delle due scuole.