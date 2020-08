Centrale biogas a Sarno: il Comune invia l'esposto in Procura

L’amministrazione comunale di Sarno ha inviato un esposto querela alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore affinchè disponga gli “opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti dettagliatamente in narrativa (nell’atto stesso), valutando gli eventuali profili d'illiceità penale degli stessi e, nel caso, individui i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti, provvedendo ad adottare tutti i provvedimenti necessari”.

L'esposto

La vicenda è quella legata all’inquinamento in località Foce. Nell’esposto si legge che “all’Agri Power Plus Società Agricola S.r.l. nella persona del legale rappresentante p.t., la trasmissione dei risultati dei campionamenti effettuati o da effettuare, l’esatto adempimento delle prescrizioni indicate dall’Arpac, le motivazioni per il riferito aumento delle emissioni odorigene riferite dai residenti, riservandosi, in mancanza, ogni provvedimento in merito”. Viene chiesto all’Arpac di Salerno “di verificare l’osservanza degli obblighi indicati nei Permessi a costruire nonché delle prescrizioni impartite nel Verbale di sopralluogo del 9 ottobre 2019 e delle disposizioni di legge in materia di emissioni odorigene”. All’Asl di Salerno “di segnalare, sia pure in forma anonima, eventuali accessi al Pronto Soccorso locale, di soggetti residenti nell’area di Foce che abbiano risentito di patologie legate alla presenza di emissioni odorigene”.