Centri polidiagnostici "chiusi per ferie", la precisazione: "Per le emergenze-urgenze è sempre possibile recarsi in ospedale"

"Noi non ci occupiamo dell'emergenza-urgenza, ma di visite ed esami programmabili": lo precisano alcuni addetti ai lavori dei centri polidiagnostici salernitani "chiusi per ferie" a cavallo di Ferragosto, come denunciato da alcuni nostri lettori. "I Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, per legge, hanno diritto a due settimane di ferie di seguito: il numero dei pazienti crolla a metà agosto, per cui non esiste periodo più indicato di Ferragosto per prevedere la loro assenza temporanea", incalzano gli operatori del settore che, circa la richiesta dei cittadini di tenere aperti 365 giorni l'anno i centri convenzionati, ribadiscono come le loro strutture, a differenza degli ospedali, non siano tenute a fornire un servizio di assistenza ininterrotto per tutto l'anno.

L'ospedale come soluzione

"Abbiamo fatto in modo di fissare le visite dei pazienti oncologici e quelle relative a situazioni più delicate a luglio - concludono gli operatori del settore sanitario - Ovviamente, su 100 pazienti, potrebbe comunque capitare che un paio di loro siano costretti a far fronte a situazioni emergenziali a Ferragosto. E quindi, in quel caso, quegli stessi pazienti potranno rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale che peraltro, nelle ore mattutine, solitamente non registra un numero di accessi eccessivo ed è finalizzato proprio a offrire l'assistenza urgente richiesta".