Centro di Aggregazione di Matierno: riprendono le attività gratuite per bambini e ragazzi

Riprendono, dopo la pausa estiva, le attività del Centro di Aggregazione di Matierno patrocinato dall'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, guidato da Nino Savastano. Senza mai fermarsi neppure durante il periodo più critico dell'emergenza Covid, tra laboratori a distanza ed attività all'aria aperta, le associazioni e le cooperative della struttura riavvano in presenza i corsi gratuiti per bambini e giovani, nell'ambito del piano di zona S5.

Le attività

In particolare, riprendono le attività del Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad che si rafforzano e si rinnovano per promuovere senso civico e valori positivi, nel segno dell'integrazione e dell'intercultura. Ogni settimana, di martedì, alle ore 17, si alterneranno il laboratorio di street art con il noto writer Stefano McNenya, all'anagrafe Stefano Santoro, in collaborazione con la parrocchia di Santi Felice e San Giovanni Battista in Pastorano e Nostra Signora di Lourdes di Matierno, ed il laboratorio di educazione civica applicata finalizzato alla realizzazione di spot progresso interpretati dagli stessi giovani utenti. Il giovedì, alle 17.30, poi, si terrà il laboratorio creativo con la realizzazione di prodotti solidali-benefici e il venerdì, su appuntamento, lo Sportello dei tutor sociali per supportare cittadini in difficoltà socio-economica (servizio attivo a distanza tutti i giorni: galahadsalerno@hotmail.it). Inoltre, l'associazione Musikattiva, di pomeriggio, il lunedì propone laboratori di drum circle, il martedì corsi di canto e musica d'insieme, il mercoledì laboratori di teatro e musical, il giovedì laboratori di pianoforte, batteria e chitarra e il venerdì laboratori di chitarra e batteria. A seguire, la cooperativa Giovamente con "Ho fame d'affetto" che offre supporto scolastico e laboratoriale per adolescenti, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, oltre che uno sportello gratuito per l'autismo, previo appuntamento. Infine, non manca lo sport con MMA e Grappling di Nico Bassano dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 21.30, con turni diversi, in base a sesso ed età dei partecipanti. Ogni attività è gratuita: un servizio prezioso per tutta la comunità.