Agropoli, immobile confiscato alla criminalità organizzata diventa un centro per diversamente abili

E' stato affidato in comodato gratuito all’associazione Lume, un immobile confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al comune di Agropoli. La struttura, dunque, sarà usata per svolgere attività laboratoriali per i ragazzi diversamente abili. L’inaugurazione si è svolta nel pomeriggio di ieri alla presenza del sindaco Roberto Mutalipassi ed altri componenti dell’Amministrazione comunale. L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, nel 2021 ha trasmesso il decreto di destinazione relativamente ai beni sequestrati, con trasferimento dei beni di proprietà al patrimonio indisponibile dell’ente. L’immobile in questione, con annessa corte di pertinenza, è posto al piano terra, in località Moio. Il comodato avrà durata di tre anni.

Il commento

"E’ una gran bella soddisfazione vedere quando immobili confiscati alla criminalità organizzata vengono impiegati per finalità di tipo sociale. In questo caso come giunta abbiamo accolto con grande favore la proposta progettuale dell’associazione Lume, che da anni opera sul territorio a favore dei più deboli con importanti ed evidenti risultati. Una collaborazione quella tra ente e terzo settore che prosegue in tante, valide, iniziative", ha commentato il sindaco Roberto Mutalipassi.