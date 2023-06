Al via i centri estivi diurni per minori sul territorio di Pontecagnano Faiano. A tal proposito il Comune ha emesso un avviso pubblico per la partecipazione a "Tempo d’estate" (questo il nome del campo estivo), previsto dal 3 al 28 luglio e riservato ai minori di età compresa fra i 3 ed i 14 anni. "Considerato il numero limitato dei partecipanti - fa sapere l'ente - le domande saranno considerate in ordine all’arrivo".

Le parole dell'assessore

"Anche quest'anno - spiega l'assessore alle Politiche Sociali, Gerarda Sica - la nostra attenzione è rivolta ai più piccoli. Sarà un centro estivo di qualità a conferma dell'impegno che mettiamo in campo per le famiglie del territorio". I centri saranno realizzati a luglio attraverso i fondi del Dipartimento per le Politiche della Famiglia (28mila euro) ed il Fondo di Solidarietà Comunale per lo sviluppo dei servizi sociali (152mila euro).