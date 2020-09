Centro polifunzionale di Matierno: terminati i lavori, riprendono le attività

Riaprono le attività del Centro Polifunzionale di Matierno. Sono stati, infatti, completati i lavori di messa in sicurezza dell'ex scuola elementare di viale degli Etruschi. Le associazioni ospiti presso la struttura di Matierno, dunque, potranno continuare a svolgere le proprie attività. Potrà inoltre ritornare nella stessa struttura di Matierno anche il medico di famiglia.

I dettagli

La situazione aveva creato non pochi disagi soprattutto per le persone anziane che avevano lamentato la difficoltà a spostarsi lontano dalla propria abitazione. L'intervento dell'Assessore alle Politiche sociali Nino Savastano e del consigliere comunale Antonio Carbonaro ha reso possibile, infatti, la rapida conclusione dei lavori e la riapertura, prevista per questa settimana, della struttura, punto di riferimento per i cittadini del quartiere, soprattutto nel delicato momento che stiamo attraversando.