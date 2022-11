Minori in un centro scommesse della zona orientale: multato il gestore

Controlli della polizia presso i centri scommesse del territorio di Salerno. In occasione di tale attività, in un’agenzia della zona orientale della città è stata riscontrata la presenza di numerosi minori intenti a scommettere sugli eventi sportivi in corso.

Le sanzioni

Gli agenti, alla luce dei riscontri di cui sopra, hanno sanzionato il gestore dell’attività con una multa di 6.666 euro, così come previsto dal “decreto Balduzzi”. Le attività proseguiranno nei prossimi giorni avendo particolare attenzione anche alla vendita di alcolici ai minori.