Centro storico, scatta la chiusura delle fontane a getto continuo

Per completare le verifiche strumentali finalizzate alla ricerca delle perdite idriche non affioranti nel perimetro del centro storico cittadino, il Comune di Salerno fa sapere che è necessario effettuare una breve e temporanea chiusura delle fontane a getto continuo presenti nella zona.

L'avviso

L'interruzione riguarderà le seguenti fontane:

- Fontana delle Fornelle (P.za, Matteo d'Aiello)

- Fontana del Tenna (Largo Abate Conforti)

- Fontana dei Pesci (Largo Campo)

- Fontana di Largo Montone (Largo Montone)

- Fontana delle Galesse (Via delle Galesse).



La chiusura avverrà in orario notturno per ridurre al minimo il disagio ai cittadini, e precisamente dalle ore 00 alle ore 6 di mercoledì 5 giugno 2024.