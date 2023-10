Dolore a Salerno per la scomparsa di Maria Festa, la nonnina che camminava per le stradine del centro storico regalando sorrisi a chiunque la incontrasse. In tanti, tra commercianti e residenti, la conoscevano e si erano affezionati a lei. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione in quanti le volevano bene.