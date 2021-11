File e assembramenti al centro vaccinale di Agropoli, Coppola: "Tornino le convocazioni"

Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ha fatto richiesta all’Asl Salerno di poter procedere alle somministrazioni delle terze dosi attraverso il sistema delle convocazioni (così come avvenuto per prime e seconde dosi).

I disagi

Gli open day, infatti, vista la notevole affluenza, stanno determinando disagi e assembramenti presso il centro vaccinale di via Taverne, difficilmente gestibili. Ciò nonostante gli accorgimenti predisposti dal Comune e la presenza in loco delle associazioni di volontariato. Le sedute vaccinali sono organizzate e gestite dall’Asl Salerno. Al momento le convocazioni vengono garantite unicamente per gli over 70 (si procede per fasce di età). È possibile sottoporsi all’inoculazione della terza dose almeno cinque mesi dopo l’ultima somministrazione.