Centro vaccinale di Ravello e Usca di Tramonti: in arrivo medici e infermieri, ecco gli orari

E’ in corso l’atteso potenziamento dei servizi sanitari connessi con l’emergenza da Covid-19. Sia il centro vaccinale di Castiglione di Ravello che l’Usca di Tramonti vedranno da subito accresciuto il personale disponibile, grazie all’attività volontaria di 7 medici, 8 infermieri e 2 operatori sanitari, ed alla collaborazione dei medici di base. Hanno inoltre dichiarato piena disponibilità, sempre su base volontaria, tutte le associazioni locali della protezione civile ma anche l’Ordine Provinciale dei Farmacisti. Lo comunica la Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana tramite il presidente Luigi Mansi e il delegato alla sanità Andrea Reale.

Le informazioni

I servizi dell’hub vaccinale partiranno domenica 2 gennaio con un turno mattutino dalle 9 alle 14 ed uno pomeridiano dalle 15 alle 20, che garantiranno la somministrazione di circa 600 dosi. A seguire, l’attività sarà strutturata nei pomeriggi dei giorni dispari (lunedì, mercoledì, venerdì) ed ogni sabato e domenica per l’intera giornata, con ampia disponibilità di dosi a cura della Asl. Non occorre prenotazione poiché le vaccinazioni verranno effettuate dietro chiamata nominativa, per cui è bene prestare attenzione alle comunicazioni ricevute via e-mail o via sms. L’Asl si è anche impegnata ad operare nuove assunzioni di personale per migliorare la funzionalità dell’Usca.

Il commento di Mansi e Reale: