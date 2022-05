Si ribalta col muletto in campagna: salvato agricoltore a Ceraso

Tragedia sfiorata, questa mattina, a Ceraso, dove un muletto, condotto da un uomo, si è completamente ribaltato in un terreno per cause in corso di accertamento. Paura per il conducente, che è rimasto con un braccio incastrato sotto al mezzo agricolo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i quali sono riusciti a liberare il malcapitato che, successivamente, è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Vallo della Lucania. Per fortuna ha riportato solo ferite non particolarmente gravi al braccio.