“Visita Pastorale Sinodale”: la Celebrazione d’apertura in programma il 6 giugno

È in programma il 6 giugno, alle ore 20, presso la Cattedrale di Salerno, la Celebrazione d’apertura della Visita Pastorale Sinodale presieduta dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi che, a partire dal 24 settembre prossimo, si recherà, personalmente, in tutte le parrocchie dell’Arcidiocesi. Sono trascorsi oltre venticinque anni da quando l’Arcivescovo Monsignor Gerardo Pierro indisse l’ultima Visita Pastorale. Quest’anno, nello spirito del cammino sinodale e anche in preparazione al Giubileo del 2025, l’Arcivescovo S.E. Monsignor Bellandi ha indetto, dunque, la sua prima Visita Pastorale, per “farsi prossimo di questo amato popolo di Dio e così perpetuare più efficacemente l’opera di Cristo Buon Pastore che mi ha chiamato a servirvi, come maestro, sacerdote e guida (Christus Dominus, 2)”, come sottolineato dallo stesso Arcivescovo, nel Decreto d’indizione della Visita.

Il commento di S.E. Monsignor Bellandi

“Tutta la Chiesa di Salerno-Campagna-Acerno, il 6 giugno, si adunerà per dare solenne inizio, attraverso una Liturgia della Parola, alla Visita Pastorale che avrà luogo il prossimo settembre. Nel Decreto di indizione, ho segnalato i tre verbi che Papa Francesco ha usato durante l’omelia di apertura del Sinodo: incontrare, ascoltare e discernere. La visita pastorale, quindi, sarà un’occasione propizia per incontrare le comunità, ascoltare le persone e discernere le vie che possono essere intraprese per meglio uniformarsi a quella volontà di essere una Chiesa pienamente sinodale e in uscita, aprendo gli orizzonti e rimettendosi in cammino per un incontro evangelico con tutte le persone di buona volontà”.

La Visita Pastorale, inoltre, consentirà all’Arcivescovo di valutare le efficienze delle strutture e degli strumenti destinati al servizio pastorale. Ad aprire la Visita Pastorale nell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, quindi, sarà la Celebrazione presieduta dall’Arcivescovo S.E. Monsignor Andrea Bellandi, il 6 giugno, alle ore 20, presso la Cattedrale di Salerno.