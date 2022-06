Festa della Repubblica, cerimonia con le istituzioni in Piazza Amendola

In occasione del 76° anniversario della proclamazione della Repubblica, anche a Salerno è stata celebrata, in Piazza Amendola, la cerimonia annuale alla presenza delle istituzioni civili e militari e della comunità. Per il Comune era presente il presidente del consiglio comunale Dario Loffredo, la Provincia era rappresentata dal presidente Michele Strianese mentre la Regione Campania dal vicepresidente Fulvio Bonavitacola. Non sono voluti mancare molti sindaci o delegati dei comuni del territorio salernitano, alcuni parlamentari e anche l’arcivescovo Luigi Bellandi.

Subito dopo la cerimonia, si è proseguito all’interno del “Teatro Verdi” di Salerno per la consegna delle onorificenze “Al merito della Repubblica Italiana”, concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini di questa provincia. La manifestazione è stata dalla presenza, in piazza Amendola, dell’orchestra di fiati del Liceo Musicale “Confalonieri” di Campagna, diretta dal maestro Luciano Marchetta e, al Teatro Verdi, dei maestri Daniele Gibboni e Annastella Gibboni (violino), Piero Gatto e Gerardina Letteriello (pianoforte).