Festa dell'Arma al "lido del Carabiniere": cerimonia con le autorità, presente anche il vescovo Bellandi

Grande emozione ed entusiasmo, questa sera, al "Lido del carabiniere", in via Generale Clark, dove si è tenuta la cerimonia militare organizzata dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno in occasione del 209° annuale di fondazione dell’Arma. Presenti le autorità civili, militari e religiose, tra cui il Prefetto Francesco Russo e l’arcivescovo Andrea Bellandi. All’iniziativa hanno partecipato anche alcune scuole, con diversi alunni che hanno realizzato dei disegni in omaggio proprio alla figura del carabiniere.