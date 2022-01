Martirio di San Sebastiano, anche il presidente della Provincia e il sindaco alla celebrazione al Duomo

Si terrà domani, 29 gennaio, alle 17, la cerimonia organizzata presso il Duomo di Salerno, nella ricorrenza del mese del martirio di San Sebastiano, in onore del Santo patrono della Polizia locale e delle misericordie, il quale, insieme a San Rocco, viene invocato contro peste, malattie contagiose ed epidemie. Tra i presenti, non mancherà il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese ed è previsto il saluto del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Oltre alla celebrazione eucaristica, verrà proiettato un filmato sul martirio del Santo. L’iniziativa è promossa dall’associazione “San Sebastiano Martire” di Salvitelle presieduta dal fondatore Pompeo Perretta, in sinergia con il Parroco del Duomo don Michele Pecoraro e con il patrocinio della Provincia di Salerno, del Comune di Salerno e del Consiglio Regionale della Campania.

