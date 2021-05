Certificati medici per patenti e porto d'armi rilasciati senza visita: 12 indagati

Questa mattina nei comuni di Agropoli, Vallo della Lucania, Pollica, Torchiara, Trentinara, Capaccio Paestum, Giungano, Laureana Cilento, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucani,a su proposta della Procura locale, nei confronti di 12 indagati (di cui 3 arresti domiciliari e 9 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), accusati in concorso fra loro di corruzione e falso.

I falsi certificati

Un’articolata e complessa indagine condotta dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agropoli ha consentito di ricostruire l’esistenza di un accordo illegale fra medici certificatori per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e titolari di agenzie automobilistiche cilentane, finalizzato alla realizzazione di pratiche automobilistiche come il rilascio/ rinnovo delle patenti di guida o, in alcuni casi del porto d’armi, attraverso certificazione medica attestante l’idoneità psicofisica degli interessati, rilasciata senza alcuna visita. Dai 90 ai 120 euro a prestazione, da corrispondere per il rilascio del certificato medico senza essere sottoposti alla visita medica, per un giro d’affari stimato in decine di migliaia di euro per l’arco temporale di pochissimi mesi.