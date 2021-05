Cetara è Covid Free: la gioia del sindaco e le prossime mosse dell'amministrazione

“Il nostro primo obiettivo è stato raggiunto: Cetara è Covid Free, siamo tutti vaccinati. Infatti, siamo riusciti a coprire l’intera popolazione, almeno per quanto riguarda la prima dose, e tutti i lavoratori stagionali non residenti nel nostro paese. A breve, partiranno le seconde inoculazioni per il personale docente e militare che era stato vaccinato con Astrazeneca nel mese di marzo".

Lo ha detto con entusiasmo il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica. "Questo è un dato fondamentale per noi perché di lì a breve il nostro centro vaccinale anti Covid-19 inizierà la seconda somministrazione dei vaccini più utilizzati: Pfizer e Moderna. Chi, invece, ha beneficiato dell’Astrazeneca day dovrà aspettare qualche settimana in più. - ha proseguito il primo cittadino- Ad oggi manca la fascia più giovane. Con grande sollievo, dopo la precedenza ai maturandi, non ancora vaccinati, che tra poco più di due settimane saranno impegnati nella prova d’esame, da martedì 1 giugno partiremo con le vaccinazioni dai 12 ai 18 anni". Occorre, dunque, prenotarsi in piattaforma o recarsi al centro vaccinale dove ci saranno i volontari della Protezione Civile di Cetara.