Cede costone roccioso in Costiera: ripristinata la circolazione a Cetara

E' stata ripristinata la regolare circolazione lungo un tratto della strada statale 163 "Amalfitana" in corrispondenza del km 45,950, nel territorio comunale di Cetara. Nelle prime ore della mattina, con pioggia in corso, si era verificata la caduta di materiale lapideo da un tratto di costone roccioso attiguo alla statale. Il personale di Anas, intervenuto subito sul posto, ha provveduto alla rimozione di tale materiale ed alla pulizia del piano viabile, attivando in via temporanea il senso unico alternato, regolato da personale.