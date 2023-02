"Estorsione milionaria" al Fuenti, cambia il reato: processo prescritto

La presunta estorsione al Fuenti di Cetara, storica discoteca, si chiude con la prescrizione. Il reato originale è stato derubricato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La storia risale a 28 anni fa e vedeva vittima il gestore dell'allora locale. La Cassazione ha ora depositato le motivazioni, dopo la pronuncia a novembre della Corte d'Appello di Napoli. Tra gli imputati c'erano persone dell'Agro nocerino, così come del napoletano.

La storia

La pretesa in denaro era di 250 milioni di liere (legata al possesso delle quote della società che gestiva la discoteca in Costiera Amalfitana) al titolare del night risalente al lontano 1994. In primo grado il tribunale di Nocera Inferiore riqualificò la tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Da lì la prescrizione per mancanza dell'aggravante, esclusa. Procura e parte civile impugnarono la sentenza. Nel 2016 i giudici a Salerno condannarono per estorsione tutti gli imputati. Dunque, la Cassazione, che annullò la condanna e fissò nuovo giudizio a Napoli, dinanzi ad un nuovo collegio, spiegando che bisognava rinnovare l'istruttoria dibattimentale per riqualificare il reato. A settembre 2021 i giudici confermarono la sentenza del tribunale di Nocera Inferiore, il non luogo a procedere per l’intervenuta prescrizione del reato d’esercizio arbitrario delle proprie ragioni per il recupero d’un credito sussistente. Si ritornò così in Cassazione: «La non piena credibilità della parte offesa - precisano i giudici - in riferimento all’interesse perseguito dai terzi, legati alla criminalità organizzata - non può che riflettersi nell’impossibilità di ricostruire le concrete modalità attraverso le quali è stata avanzata la richiesta di danaro». La difesa aveva sostenuto una nuova valutazione di quelle dichiarazioni, che non spetta però alla Cassazione.