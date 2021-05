Cetara, si inaugura il parco giochi in memoria di Anna D’Avino: il ricordo dei genitori

Nella giornata di domani, alle ore 10, a Cetara, sarà celebra la cerimonia di inaugurazione della risistemazione dei Giardini Pubblici e dell’ampliamento del parco giochi per bambini, in memoria di Anna D’Avino, la piccola di Nocera Inferiore venuta a mancare alla Vigilia di Capodanno di due anni fa, a causa di un tragico malore. E così, mamma Lucia e papà Giovanni, assidui frequentatori di Cetara, soprattutto nel periodo estivo dove amano trascorrere le loro vacanze, hanno voluto donare nuove giostrine al parco dove Anna giocava e si divertiva, nella spensieratezza del suo tempo.

Il ricordo

Un parco giochi che, attraverso di lei, rinasce tra fiori e nuovi colori, anche grazie al restyling delle panchine e all’installazione di un pannello sul quale viene raffigurata la piccola, sullo sfondo di un arcobaleno e il sorriso dei bambini. “Qui, Anna è cresciuta felice e gioiosa e questo paese ha pianto con noi quando lei ci ha lasciati. Non ci siamo mai sentiti soli e questo ha rafforzato il legame indissolubile che lega la nostra famiglia a questo paese meraviglioso che ci ha sempre fatto sentire parte della sua comunità. Siamo cetaresi nel cuore, grazie alla generosità e all’affetto delle persone. In questo parco, dove si intrecciano e si accompagnano le vite di grandi e piccini, questo “cuore“ merita di essere preservato” raccontano i genitori di Anna.

Il taglio del nastro

Nel rispetto delle normative anti-Covid, la cerimonia si terrà alla presenza del sndaco di Cetara, Fortunato Della Monica e dell’Amministrazione Comunale, durante la quale il parroco, Don Andrea Caputo benedirà le giostre e tutta l’area attrezzata per i più piccini. Prenderanno parte all’inaugurazione, la famiglia D’Avino con Carmine, il fratello della piccola Anna che leggerà un messaggio per ricordare la sua sorellina sulle note di “Allelujia”, cantata da Rosaria Vitale, giovane tenore di Cetara. Ci sarà, infine, un piccolo momento di animazione, a cura del Gruppo Coccinella, con zucchero filato per tutti i bambini presenti.