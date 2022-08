Cetara, messa in sicurezza dei costoni rocciosi: al via le procedure di affidamento

Al via la procedura di affidamento per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi in località Cannillo e Fuenti.

Gli interventi

I due interventi, così come riportato nella determina dell’ufficio tecnico di Cetara, saranno effettuati grazie ai finanziamenti arrivati dal ministero dell’Economia, rispettivamente di 140mila e 200mila euro.