Sequestrato lido gestito dal Comune per occupazione abusiva: c'è un indagato

Blitz dei finanzieri della sezione operativa navale sulla spiaggia di Cetara che hanno apposto i sigilli a un lido per occupazione abusiva in maniera permanente e continuativa di area demaniale marittima. Non uno stabilimento balneare qualunque, ma proprio quello del Comune di Cetara, gestito dalla società in house Cetara servizi e sviluppo.

Il sequestro

Sequestrati 134 ombrelloni, 268 lettini e un casotto in legno disposti su un'area di 842 metri quadrati. Le attrezzature sono state accantonate e sottoposte a sequestro giudiziario. I controlli, che arrivano quasi al termine della stagione balneare, sono scattati in seguito alla denuncia dei titolari degli altri stabilimenti che contestavano la concorrenza sleale. Indagato il rappresentante legale della partecipata. La procura Salerno ha aperto un'indagine a più ampio raggio che coinvolgerebbe anche gli uffici comunali.