Recuperato un cadavere nel mare di Cetara: è quello di Manuel Cientanni

E' stato ritrovato, nel mare tra Erchie e Cetara, il corpo di Manuel Cientanni, il cuoco 29enne di Pontecagnano che il 14 agosto aveva noleggiato una barca con due amici, recandosi a Cetara per una gita. Nel corso dell’escursione in mare il giovane - secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - è caduto dall'imbarcazione, pare per una manovra azzardata, ed è rimasto ferito mortalmente alla testa dalle eliche del natante noleggiato.

Il recupero

Il cadavere, con addosso il costume bianco e nero che indossava nel giorno dell'incidente, è stato recuperato dalla Guardia Costiera e dai vigili del fuoco, a circa 300 metri dalla riva. A segnalarne la presenze un diportista di passaggio. Dopo il recupero, il corpo del 29ene è stato trasferito nell'obietorio del Ruggi d'Aragona di Salerno. Allertati i familiari di Manuel per il riconoscimento della salma.