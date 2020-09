Cfs è pronto a partire: a Salerno la prima edizione del corso di alta formazione in criminologia e forensics science

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Partirà il 12 settembre, con una lezione di introduzione al programma, la prima edizione del Corso di Alta Formazione in Criminologia e Forensics Science (CFS), che si terrà a partire da settembre 2020, fino a giugno 2021. L’inizio delle lezioni, previsto per lo scorso marzo, ha subito un doveroso stop, dettato dall’emergenza Covid-19. Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi, il team di CFS, guidato dal direttore scientifico, la prof.ssa Diana Galletta, medico psichiatra già docente universitario e dirigente presso l’AOU “Federico II”, e dal direttore del comitato organizzativo, dott.ssa Valentina Monda, non ha mai smesso di lavorare per riuscire a garantire il massimo dell’efficienza e della sicurezza per i suoi iscritti. La Criminologia, in qualità di scienza, ha mosso i primi passi durante l’Illuminismo, nel corso XVIII secolo, sulla spinta del modello positivista. Nel corso dei secoli, la Scienza della Criminologia non ha smesso di crescere e di affinare le proprie competenze, fino ad imporsi come un valido supporto nella giurisprudenza. Sebbene la legislazione italiana non riconosca ancora il criminologo come una figura professionale a tutti gli effetti, il contributo che il professionista esperto in criminologia è in grado di apportare nelle aule di tribunale e nei diversi campi in cui può operare è di assoluto valore. L’esperienza pratica è un elemento imprescindibile per la formazione di un professionista esperto in criminologia. Proprio per questo, il team di CFS ha lavorato per riuscire ad assicurare lo svolgimento delle lezioni e dei tirocini previsti in presenza, secondo tutti i protocolli sanitari previsti dalla legge. Le lezioni si terranno a sabati alterni, a partire dal 12 settembre, presso la sede salernitana della Winform Acadamy, mentre le venti ore di tirocinio previste dal programma saranno uno strumento utile per esercitare quanto appreso in aula, nonché professionalizzarsi e disporre di successive collaborazioni. Merita di essere citato, tra i centri convenzionati, l’istituto Nessun Dorma di Nola, che ospiterà i tirocinanti dando la possibilità di esperire dal vivo la stesura e l’analisi di perizie. CFS è un corso di Alta Formazione in Criminologia e scienze forensi sviluppato interamente sul territorio campano, e può contare su un corpo docente formato da validissimi professori e professionisti, rinomati a livello nazionale. Il comitato scientifico, infatti, guidato dalla prof.ssa Diana Galletta, è composto da personalità di spicco nel mondo della giurisprudenza, della psicologia e delle neuroscienze, tra cui la prof.ssa Caterina De Falco, già impegnata in qualità di docente presso diversi Master di I e di II livello nelle maggiori università italiane. “Il punto di forza del nostro percorso formativo”, ha detto la prof.ssa Caterina De Falco, “è la consapevoIezza dell’importanza del metodo nell’approccio ad una scienza troppe volte fraintesa eppur straordinariamente creativa, le cui innumerevoli applicazioni, attraverso procedimenti rigorosi, ma pur sempre critici, possono profondamente e positivamente incidere sull’evoluzione sociale”. Nel corso delle lezioni, che si snoderanno tra il 2020 e il 2021, saranno toccati diversi temi: dalla storia della Criminologia e della scienza penal-processualistica, fino a come tracciare il Criminal Profiling attraverso l’analisi della grafia. CFS si propone come un Corso di Alta Formazione valido e completo, che vuole fornire ai propri iscritti gli strumenti più adatti per approfondire un campo professionale così innovativo. Il superamento dell’esame finale, infatti, sarà requisito sufficiente per iscriversi all’Albo Nazionale dei Criminologi, registro promosso dall’Istituto UNINTESS e riconosciuto dall’European Society of Criminology. Il grande valore scientifico e lo spirito innovatore di CFS hanno riscosso un meritato riconoscimento, con il sold out in termini di iscrizione. Per questo, sono già aperte le iscrizioni per l’edizione 2021. Il Corso è aperto a tutte le diverse figure che ruotano intorno all’ampissimo campo della Criminologia, la quale, per propria natura, raggruppa in sé diverse discipline: dalle neuroscienze fino alla sociologia e alla giurisprudenza. Per accedere al corso, infatti, bisogna essere in possesso della Laurea Magistrale (o la laurea quadriennale del vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, Scienze Sociologiche, Psicologia, Scienze Antropologiche e Sociali, Medicina Legale, Psichiatria o Neuroscienze Cognitive. In alternativa, le iscrizioni sono aperte anche ad operatori delle Forze dell’Ordine. Per maggiori informazioni, https://corsocriminologia.com/ Info e contatti: +39 3663835365 segreteria@corsocriminologia.com amministrazione@corsocriminologia.com iscrizioni@corsocriminologia.com