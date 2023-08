Ato Salerno, Cgil e Cisl criticano il ricorso al Tar presentato da alcune società: "Scontro che non fa bene a nessuno"

Cgil e Cisl commentano la decisione di alcune società operanti nel ciclo integrato dei rifiuti di ricorrere al tribunale amministrativo contro l’avvenuta approvazione definitiva del Piano di Ambito dell’Ato Salerno da parte del Consiglio di Ambito.

"Uno scontro tra 'privati' e 'pubblico' - si legge nella nota firmata da Erasmo Venosi (segretario provinciale Fp Cgil Salerno) e Massimo Stanzione (segretario provinciale Fit Cisl Salerno) - è qualcosa che non ha ragioni per avvenire perché la legge di riordino, anche con le ultime modifiche apportate di recente dal Consiglio Regionale, ha da subito creato le condizioni per una salvaguarda dei diritti di ogni attore istituzionale coinvolto sia esso privato o pubblico. Resta il dato non controvertibile, che se l'obiettivo è la gestione dell'impiantistica, per questa gestione, sia chiaro, non può non esserci, ora ed in futuro, un controllo pubblico, per tutte le ragioni che non staremo qui a ripetere. Grave, poi, si appalesa uno scontro del genere, se si pensa al risultato conseguenziale all'aprovazione del Piano di Ambito sulle ricadute occupazionali, visto i notevoli risvolti per i lavoratori degli ex Consorzi di Bacino e delle loro ex Società Partecipate, che ancora attendono di essere stabilizzati dopo anni che li vedono impegnati in forma precaria nei progetti del Programma Straordinario. Queste organizzazioni sindacali, che come ormai noto a tutti hanno svolto, e continuano a svolgere, un ruolo fondamentale nel percorso di costruzione della succitata legge regionale prima e delle fasi della sua attuazione dopo, non permetteranno in alcun modo, per eventuali meri interessi di parte, di bloccare un percorso virtuoso, che ha come obiettivo finale la tutela in primis dei livelli occupazionali, con la definitiva stabilizzazione di tutti i lavoratori presenti nelle “liste certificate” e non ancora non ricollocati stabilmente".