La Fp Cgil di Salerno ha lanciato un forte allarme riguardo alla sospensione della guardia radiologica notturna all'Ospedale di Oliveto Citra, prevista per il 13 maggio. La decisione, che vedrà la presenza notturna di soli tecnici di radiologia per la gestione remota delle immagini, ha scatenato preoccupazioni per la sicurezza dei pazienti e la funzionalità del Pronto Soccorso.

La denuncia

Antonio Capezzuto e Massimiliano Voza, rispettivamente segretario generale e coordinatore medici della Fp Cgil, hanno denunciato la gravità della situazione. "La carenza di personale medico di Radiologia era già nota all'Asl Salerno da molti mesi - hanno dichiarato - e ha portato a ridurre a tre il numero di radiologi presso il Presidio Ospedaliero di Oliveto Citra. Di conseguenza, alcuni servizi di Radiologia saranno assicurati solo durante le 12 ore diurne, non più 24 ore su 24, come richiesto dalla normativa vigente". La sospensione della guardia radiologica notturna implica che, dalle ore 20:00 alle 08:00, non ci sarà un medico radiologo disponibile né in guardia attiva né in reperibilità. Solo un tecnico sanitario di radiologia medica sarà presente per la gestione delle immagini Rx convenzionali e Tac senza mezzo di contrasto endovena. Questo cambiamento impedirà la gestione di pazienti con traumi maggiori o patologie cerebro-vascolari, che richiedono un intervento radiologico immediato. "La limitazione delle possibilità diagnostiche in emergenza/urgenza durante le ore notturne aumenterà il rischio di errori diagnostici e di conseguenze nefaste per i pazienti," hanno aggiunto Capezzuto e Voza. "Inoltre, si pregiudica il futuro del presidio e del territorio, che subirebbe ulteriori tagli ai servizi, nonostante le caratteristiche oro-geografiche che richiederebbero una rapida risposta nei soccorsi." La Fp Cgil ha richiesto un incontro urgente con la Direzione Generale e Sanitaria dell’ASL Salerno per discutere della situazione e trovare soluzioni che non compromettano la sicurezza dei pazienti e la funzionalità del PS. La nota è stata indirizzata anche alla Deputazione Regionale e Nazionale della Provincia di Salerno e ai Sindaci dei territori dell’Alto e Medio Sele, Tanagro, Alta Irpinia e Alburni, per coinvolgere tutte le parti interessate nella discussione. "Questo provvedimento rischia di aumentare la congestione dei PS degli Hub, già a rischio collasso," hanno precisato i sindacalisti. "Non si tratta solo di rispondere alla carenza di personale, ma di evitare che la telemedicina venga utilizzata come strumento per risparmiare sulle teste degli operatori e quindi dei cittadini".