San Pietro in Camerellis riapre le porte: restyling completato, l'inaugurazione

E' fissata per mercoledì 15 giugno, la riapertura della chiesa di San Pietro in Camerellis: lo ha comunicato il parroco don Francesco Quaranta. “Cari amici della comunità di San Pietro in Camerellis, grato del vostro sostegno, sono lieto di invitarvi alla riapertura della chiesa, dopo i lavori di ristrutturazione”.

L'appuntamento

Completato, dunque, il restyling: alle ore 18.30 di mercoledì, l’architetto Paolo Calderaro illustrerà l’intervento. La chiesa di via Roma sarà inaugurata alle ore 19.30 con la celebrazione presieduta dall’arcivescovo Andrea Bellandi, dopodichè resterà aperta fino alle 22. Cresce l'attesa.