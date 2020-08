La chiesetta di Torrione Alto diventa un deposito: l'appello al vescovo Bellandi

La notizia è stata pubblicata dal gruppo “Solo per chi ama Salerno”. Anche se, al momento, non ci sono ancora riscontri ufficiali. Sembra, però, che la chiesetta dell’Immacolata, situata al Villaggio Lauro nel quartiere di Torrione Alto, sia stata alienata in favore di un deposito di prodotti edili.

L'appello

In pochi conoscono questo piccolo luogo religioso che si trova tra l’agglomerato di palazzine donate dal comandante Achille Lauro al Comune di Salerno da destinare agli alluvionati del 1954. “Spero non si vero – si legge sul posto del gruppo Facebook – e mi auguro ci sia la mobilitazione dei residenti e dei salernitani tutti per difendere il valore storico di quel luogo. Spero che il parroco pro tempore ed in particolare il vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, ci diano risposte”.