Prima la cappella in via Vinciprova e poi la chiesa al Galiziano: gioiscono i fedeli a Salerno

Dopo l'inaugurazione della cappella della parrocchia di San Giuseppe in via Vinciprova, oggi pomeriggio è stata inaugurata la chiesa al Galiziano, alla presenza del sindaco e del vescovo

E' un sabato speciale, questo, per i fedeli salernitani. Dopo il taglio del nastro della nuova cappella della parrocchia di San Giuseppe in via Vinciprova, infatti, alle 18.30 c'è stata la benedizione del complesso parrocchiale e la consacrazione dell'altare della nuova chiesa di Santa Maria Madre di Torrione Alto, presso il parco del Galiziano, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Vincenzo Napoli e del vescovo Andrea Bellandi.

Parla il sindaco