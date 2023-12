Salerno, chiosco nel Parco Mercatello: al via l’iter per l’affidamento

Il Comune di Salerno avvia l’iter per l’affidamento quinquennale del chiosco all’interno del Parco del Mercatello. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta ha dato mandato al settore Verde Parchi e Rete Idrica di predisporre apposita schema di avviso pubblico per l’affidamento della gestione. Il soggetto affidatario, che beneficerà dei proventi derivanti dalla gestione del bar, dovrà garantire l’apertura/chiusura di tutti i cancelli e varchi del parco e del chiosco, effettuare la piccola manutenzione delle attrezzature ludiche, effettuare la vigilanza ispettiva del Parco durante l’orario di apertura al pubblico, provvedere allo svuotamento dei cestini dell’intero Parco, pulire e sanificare i sei bagni presenti, sanificare e disinfestare l’area cani di via Limongelli, organizzare eventuali attività culturali, sportive o di aggregazione ed effettuare manutenzioni ordinarie del chiosco, delle aree fitness e sportiva.

I lavori

Presso il Parco del Mercatello sono in corso lavori di riqualificazione che termineranno entro il mese di dicembre. Per questo, scrive la giunta, “è necessario provvedere con priorità all’affidamento del chiosco”. “È interesse che presso il chiosco del Parco permanga un presidio ed un servizio di ristoro che promuova anche attività di animazione culturale, ludica e sportiva a favore dei fruitori del Parco”.