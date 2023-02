Chirurgia Ginecologica Robotica: eseguito al Ruggi il 1° intervento in provincia di Salerno

E' stato eseguito presso l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, qualche giorno fa, il primo intervento in provincia di Salerno, di Chirurgia Ginecologica Robotica, dall'equipe del dottore Mario Polichetti, direttore del Reparto di Gravidanza a Rischio e del dottore Francesco Marino, direttore del Reparto di Ginecologia ed Ostetricia. In particolare, si è trattato di un intervento perfettamente riuscito di isterectomia per utero fibromatoso ed endometriosi, con un regolare decorso post-operatorio. La tecnologia avanzata ed innovativa del Robot Da Vinci XI, acquisita dal Ruggi, consente infatti di assicurare la chirurgia mininvasiva, garantendo al paziente la riduzione dei tempi di degenza e delle complicanze post-operatorie.

Gli obiettivi

Con la chirurgia Robotica, vengono affrontate patologie complesse con possibilità di effettuare interventi in ambito urologico, ginecologico e di chirurgia generale. Soddisfazione ed entusiasmo, dunque, per i medici dei reparti interessati, che ringraziano la direzione Strategica e di presidio del Ruggi, per l'opportunità di poter assicurare gli interventi di chirurgia Robotica anche presso l'azienda ospedaliera di Salerno.