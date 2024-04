"Aiuto, un pitbull sta azzannando un cagnolino!": degli animali nessuna traccia, ma Villa Carrara viene chiusa al pubblico

Degrado, abbandono, panchine divelte e rifiuti ovunque, a Villa Carrara che, da tempo immemore, versa in condizioni più che critiche. A trovarsi dinanzi a tale desolante scenario, oggi pomeriggio, una pattuglia di Pronto Intervento del Comando della Polizia Municipale assegnata alla Viabilità, giunta presso la Villa a seguito della segnalazione di alcuni cittadini circa la presenza di un pit-bull che avrebbe azzannato un cagnolino. Degli animali, in realtà, all'arrivo degli agenti, non vi era più traccia, ma si è proceduto al necessario quanto urgente ripristino delle condizioni igieniche della zona da parte di Salerno Pulita, giunta sul posto su richiesta della stessa pattuglia.

L'intervento degli assessori e la chiusura

A raggiungere gli operatori sul luogo, anche gli assessori comunali, rispettivamente all'Ambiente e alla Mobilità, Massimilano Natella e Rocco Galdi che, vista la delicata situazione, hanno disposto la chiusura temporanea di Villa Carrara. Villa Carrara che, salvo imprevisti, riaprirà al pubblico venerdì 26 aprile, dopo la messa in sicurezza e il ripristino degli arredi. Esultano, dunque, i salernitani che, in più occasioni, avevano chiesto l'intervento dell'amministrazione per restituire la dignità perduta alla storica struttura del '700, la quale, negli ultimi anni, è stata trasformata in una pattumiera a cielo aperto. La Villa, intanto, pare, sia stata riaffiadata alle Politiche Sociali del Comune.