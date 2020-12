Chiusa la Sezione anagrafica periferica di Pastena

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Sezione anagrafica periferica di Pastena è chiusa per problemi tecnici. Per il ritiro delle carte di identità, rivolgersi presso la sede Centrale dei Servizi Demografici di via Picarielli. Lo rende noto il Comune di Salerno.