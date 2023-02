Sospensione idrica in via Laspro: il sindaco chiude la scuola "Rodari"

Sarà sospesa l'erogazione idrica per urgenti lavori di manutenzione, domani, in via Laspro, dalle 10 alle 16.30. Così, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, ha firmato l'ordinanza di sospensione delle attività didattiche per motivi igienico-sanitari della scuola dell'infanzia e primaria Gianni Rodari, sita nella strada interessata al disagio.

Domani, dunque, non si terranno le attività scolastiche antimeridiane e pomeridiane della Rodari.