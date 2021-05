Lavori al tronco fognario in via Giosue di Giacomo: chiusa la strada

Per consentire il traffico veicolare, Salerno Sistemi ha comunicato le fasce d'orario in cui il tratto sarà percorribile

/ Via di Giacomo Giosuè

Lavori di manutenzione straordinaria al tronco fognario in via Giosue di Giacomo, ad altezza del civico 8, a partire dal prossimo 25 maggio. A renderlo noto, Salerno Sistemi che a partire dalle 10 di martedì e fino alle 18 del giorno dopo, chiuderà il tratto di strada in questione. Il traffico pedonale, invece, sarà sempre garantito.

Le fasce orarie in cui verrà garantito il traffico veicolare:

fino alle 10.00 del 25.05.2021

dalle 13.00 alle 14.00 del 25.05.2021

dalle 20.00 del 25.05.2021 alle 10.00 del 26.05.2021

dalle 13.00 alle 14.00 del 26.05.2021

dalle 18.00 del 26.05.2021