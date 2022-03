Emergenza sangue a Roccadaspide: ancora chiuso il centro trasfusionale, bus gratuiti per i donatori

Chiuso da dicembre il centro trasfusionale dell’ospedale di Roccadaspide, in quanto dal Distretto Sanitario 69 Roccadaspide - Capaccio nessuno avrebbe provveduto ad allestire i locali del nosocomio in cui sarebbe dovuto essere trasferito. L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento lancia l'allarme e fa sapere che organizza e mette a disposizione bus gratuiti per agevolare gli spostamenti dei donatori e consentire a questi ultimi di raggiungere i centri trasfusionali del San Luca di Vallo e del Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Preoccupati, i volontari, per le conseguenze negative che la chiusura del centro trasfusionale di Roccadaspide può causare: si rischia, infatti, di perdere il prezioso contributo dei donatori di sangue della Valle del Calore, in quanto l'ambulatorio più vicino per i residenti di Rocca è a Vallo della Lucania. Da qui l'idea dei pullman che da comuni come Felitto, Piaggine, Laurino e Campora possano raggiungere i centri trasfusionali più vicini.

Il fatto

Intanto, i locali in cui c'era l’ambulatorio sono stati sgomberati per permettere l’apertura dei cantieri per la realizzazione dell’ospedale di comunità per cui i lavori sono in corso. Le attività del centro trasfusionale sarebbero tuttavia potute riprendere immediatamente in quanto la nuova area individuata sarebbe stata adatta per accogliere sanitari e donatori. Tuttavia, quei locali andrebbero bonificati per allestire il centro trasfusionale: ad oggi, nessuno ha provveduto a farlo. Tanta amarezza. I cittadini si stanno rivolgendo alle amministrazioni comunali per trovare una soluzione per donare il sangue a Roccadaspide, ma dal Distretto Sanitario 69 nessuna risposta.