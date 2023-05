Blitz in un supermercato a Salerno: carenze igienico-sanitarie, sospensione ad horas per macelleria e salumeria

Sospesa la produzione di un supermercato a Salerno: a seguito di una segnalazione, in azione ieri, personale del Nucleo di Polizia Annonaria del Comando della Polizia Municipale di Salerno, diretto dal Comandante Rosario Battipaglia e coordinato dal responsabile del Nucleo, capitano Attilio Olanda, insieme al personale dell'Asl Uoc di Prevenzione Collettiva e del Servizio Veterinario. Gli agenti hanno effettuato il sopralluogo congiunto presso un supermercato della zona orientale, nel corso del quale, rilevate gravi carenze igienico-sanitarie nei reparti macelleria e salumeria, è scattata l'immediata chiusura, disponendo la sospensione ad horas di tali attività complementari alla vendita.

I provvedimenti

Il personale del servizio veterinario, per la mancata esibizione della tracciabilita di alcuni prodotti di salumeria, in particolare insaccati, ha disposto il sequestro amministrativo di oltre 2 quintali di prodotti destinati alla vendita. Anche il personale del Nucleo Annonario, rilevato che il titolare dell'attività esercitava attività commerciale in media struttura di vendita, sprovvisto della prescritta autorizzazione comunale, ha provveduto ad elevare a suo carico una sanzione di 5.000 euro, in attesa dei provvedimenti che saranno poi assunti a riguardo dal competente Settore Attività Produttive. Il monitoraggio continua.