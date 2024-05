Lavori sull'A30, chiude la stazione Nocera-Pagani: i disagi

Disagi in vista per gli automobilisti che percorrono l’autostrada A30 Caserta-Salerno. Dalle 22 di martedì 14 alle 6 di mercoledì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in entrata in entrambe le direzioni, Caserta e Salerno, per consentire lavori di riqualifica delle pensiline di stazione.

In alternativa viene consigliato di entrare alle seguenti stazioni: verso Caserta:Sarno; verso Salerno: Castel San Giorgio.