Lavori all'Annunziatella, chiusura notturna della SS163 ad Amalfi: i disagi

Disagi in vista in Costiera Amalfitana. Per consentire l'installazione del ponteggio necessario ai lavori di ricostruzione della porzione crollata di Via Annunziatella, sarà interrotto il transito sulla SS163 ad Amalfi (km 29+750) dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 giugno 2021.

L’avviso

Una nuova interruzione è prevista dalle 00:00 alle 06:00 di martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 giugno 2021.Il transito sarà consentito a mezzi di emergenza/soccorso, servizio notturno reso dalle farmacie e bus di linea.