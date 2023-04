"No" alla chiusura della strada statale 517 Bussentina: l'appello del sindaco di Sapri

"No" alla chiusura della strada statale 517 Bussentina, in vista dei lavori di rifacimento di tre piloni posti alla base dei viadotti che la compongono: lo ha detto a gran voce il sindaco di Sapri, Giovanni Fortunato, nel corso della sua diretta sui social intitolata "Un grido dal Sud".

La posizione del sindaco

La Bussentina, come sottolineato dal primo cittadino, rappresenta la più importante strada di collegamento tra l’autostrada A2 del Mediterraneo e i paesi del Basso Cilento e del Golfo di Policastro: il sindaco Fortunato è contrario alla decisione adottata dall’Anas che prevede la chiusura dell’arteria nei mesi invernali, con riapertura in quelli estivi, in vista del rifacimento dei viadotti Santolia I e Zerme e dell’utilizzo come alternativa del percorso costituito dell’ex statale 517. "Attraverso una delibera di Giunta adottata dall’amministrazione da me guidata, abbiamo affidato ad un legale l’incarico di acquisire e valutare gli atti prodotti dall’Anas per stabilire la natura in cui versano i tre piloni. Inoltre abbiamo affidato ad un ingegnere strutturista l’incarico di studiare soluzioni alternative a quelle proposte finora tenendo conto dell’analisi benefici – costi, nonché dei danni che verrebbero arrecati al territorio con la chiusura della Bussentina”, ha annunciato il sindaco.