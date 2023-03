Chiude il cinema Apollo, il sindaco Napoli: "Crisi del settore è nazionale, nuove piattaforme tv molto competitive"

Si mostra amareggiato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli quando, a margine di una conferenza stampa a Palazzo di Città, gli chiediamo di commentare la chiusura ormai definitiva del cinema Apollo. "Purtroppo il mercato ha le sue regole rigide e severe, molte volte odiose, ma tant’è. Se non c’è un ritorno (economico, ndr) gli imprenditori hanno difficoltà a procedere".

Il commento

Per il primo cittadino la crisi del settore è nazionale. "Nelle nostre mani - aggiunge Napoli - non c’è altro che una richiesta di maggiore attenzione nella possibilità di verificare fino in fondo i margini per tenere aperte queste sale. Ma credo che sia un trend di livello nazionale. Le piattaforme che girano sui nostri televisori sono di grande competitività. Ormai i film si vedono a casa seduti sulla poltrona, non ci si sposa. E’ un peccato, perché la magia di un film visto in un cinematografo è tutt’altra cosa di quanto si può vedere in casa".

Ha collaborato Alessandro Mazzaro