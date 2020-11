Misure anti-Covid: nel week-end chiuse anche piazza Abate Conforti e piazza San Francesco

Non solo il lungomare e la villa comunale: a Salerno, nel week-end, non saranno accessibili neppure piazza Abate Conforti e piazza San Francesco. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha annunciato, nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svolto ieri, la chiusura nel weekend delle altre due piazze, per limitare la diffusione del contagio da coronavirus. All'incontro sono intervenuti, oltre ai vertici provinciali delle forze di polizia, il sindaco Vincenzo Napoli con l'assessore alla Mobilità Domenico De Maio e il comandante della Polizia municipale Rosario Battipaglia, il vicepresidente della Provincia Carmelo Stanziola e i sindaci di Pollica Stefano Pisani e di Bellizzi Domenico Volpe in rappresentanza di Anci Campania. Sono state esaminate le ordinanze limitative della mobilità in aree o centri urbani, finora adottate da alcuni amministratori locali in provincia, in applicazione dei contenuti dell'ultimo Dpcm.

Le necessità evidenziate e gli impegni

Inoltre, i rappresentanti dell'Anci hanno evidenziato la necessità di supportare i sindaci nella redazione delle ordinanze contingibili e urgenti attraverso un'azione di indirizzo comune, da tradurre in eventuali linee guida, al fine di poter affrontare in modo "sistemico" le criticità per il contenimento del virus. Al riguardo, il prefetto Russo ha assicurato l'emanazione, al termine della riunione, di una circolare ai sindaci per una corretta applicazione delle disposizioni del Dpcm: "Nei provvedimenti che verranno adottati occorre tener conto - ha chiarito il prefetto - dell'impatto delle misure sugli interessi in gioco, delle finalità da perseguire e della necessità di calibrare le disposizioni sulla base alle abitudini delle comunità locali, secondo principi di proporzionalità e adeguatezza". Nel contempo, il prefetto ha garantito la consueta collaborazione delle forze di polizia attraverso l'adeguamento dei dispositivi di controllo, nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio, sulla base delle esigenze rappresentate. "La seconda ondata della pandemia - ha concluso il prefetto Russo - ci pone di fronte ad una nuova sfida: nel lockdown di marzo e aprile abbiamo dimostrato come la coesione delle Istituzioni e il rispetto delle regole da parte dei cittadini rappresentino l'unica arma vincente contro un nemico allora sconosciuto e adesso divenuto più familiare, ma comunque insidioso. L'appello che sento di rivolgere, in questo delicato momento, è quello di superare le contrapposizioni e i particolarismi. Soltanto uniti possiamo sconfiggere la pandemia".

Parla il il Vice Presidente della Provincia Carmelo Stanziola